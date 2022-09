Nabilla pense quitter Dubaï pour Londres: «Il n’y a pas non plus 45 choses à faire» (vidéo)

La star de téléréalité Nabilla envisage de quitter Dubaï avec son mari Thomas Vergara, ainsi que leurs fils Milann et Leyann.

En effet, Nabilla a confié dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux qu’elle ne se voyait pas vivre à Dubaï toute sa vie.

« Un peu lourd, un peu pesant »

« À Dubaï, je me sens bien, mais d’un côté, je me sens vraiment éloignée de tout. Il n’y a pas non plus 45 choses à faire. La vie extérieure est très restreinte étant donné qu’il fait toujours chaud. C’est vraiment sympa, mais pour y vivre à l’année, je ne vous cache pas que c’est un petit peu lourd, un peu pesant », a confié la jeune maman de 30 ans.

Nabilla pense donc retourner vivre en Europe, et pourquoi pas à Londres : « Je respecte énormément Dubaï, mais je ne me verrais pas habiter là-bas toute ma vie. C’est vachement bien quand on habite en Europe car on peut faire beaucoup plus de choses, notamment les Fashion Week. Ce sont des choses que j’aime vraiment faire ».

Booba réagit

Le rappeur Booba, actuellement en guerre contre Magali Berdah, agent de nombreuses vedettes de la téléréalité, s’en est pris à Nabilla. Il a reposté la vidéo en commentant sur Twitter : « On s’en bat les c*uilles. Culture du vide. Insupportable ».