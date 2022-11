Nabilla découvre les petits soucis de la maternité: «Depuis que je l’ai mis à l’école, il fait des choses étranges»

Cela fait un moment que Nabilla ne fait plus partie du monde de la télé-réalité, qu’elle a troquée pour sa vie d’influenceuse et de maman. D’ailleurs, ce n’est pas tous les jours facile, comme elle le partage sur Instagram…

Ce n’est pas tous les jours facile d’être maman, même quand on s’appelle Nabilla et qu’on a plusieurs millions d’abonnés sur les réseaux sociaux. Depuis peu, le petit Milann, son premier fils, va à l’école et découvre les joies de la vie avec ses camarades de classe.

Mais avec ces joies, viennent aussi quelques petits désagréments, comme sa maman l’a appris à ses dépens. « Clairement mon fils je n’ai jamais eu de problèmes avec lui. Et là depuis que je l’ai mis à l’école, il fait des choses très étranges », explique-t-elle en story.

De fait, il semble que Milann s’est mis à cracher chez lui, ce que sa maman n’apprécie que très peu. Dans la story suivante, on la voit en plein dialogue avec son fils. « Dis-moi pourquoi t’as craché ? Dis à maman pourquoi t’as craché ? Tu as vu ça à l’école », lui demande-t-elle. Gêné, le petit garçon avoue à demi-mots qu’il a bel et bien appris cela auprès de ses camarades de classe. Excuse toute trouvée ou véritable geste appris à l’école ? Seul Milann a la réponse à cette question !