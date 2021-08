Nabilla crée la polémique en embrassant son fils sur la bouche

Après avoir été malade, Nabilla est désormais en vacances en Turquie où elle passe des vacances en famille. Visiblement très heureuse, l’ancienne « Ange » a partagé un cliché sur Instagram avec ses abonnés. Problème, ce cliché est au cœur d’une polémique. La cause ? On y voit Nabilla en train d’embrasser son fils, Milann, sur la bouche. « Rien de plus beau. La vie m’a donné un fils c’est la plus belle chose au monde », a commenté Nabilla.

Si certains fans ont jugé la photo « trop mignonne », d’autres s’en sont pris au comportement de la femme de Thomas Vergara. « Arrêtez de faire les bisous sur la bouche des enfants. À 12, 13, 14 ans vous lui ferez encore les bisous sur la bouche et posterez sur les réseaux sociaux ? », « Je ne comprends pas les gens qui embrassent les enfants sur la bouche… », « Personnellement ce n’est pas un comportement que j’aurais c’est tout. Libre à vous », lui ont lancé certains internautes.

La principale intéressée, elle, n’a pas réagi à ces commentaires.