Miss Guadeloupe est Miss France 2023 (photo)

Elles étaient trente à prétendre au sacre de Miss France 2023 et c’est finalement Indira Ampiot, Miss Guadeloupe qui a été élue Miss France 2023. Pour élire la nouvelle Miss France, de nouvelles règles ont été établies et un jury de sept personnalités présidé par l’acteur Francis Huster.

Miss Guadeloupe a donc été élue à 50/50 par les téléspectateurs de TF1, qui diffusait la cérémonie en direct, et par le jury. La jeune femme est âgée de 18 ans et mesure 1,77 m, elle est étudiante en communication.

Le discours de Miss Guadeloupe

Lors de sa présentation, Miss Guadeloupe a expliqué qu’elle souhaitait notamment consacrer son mandat à soutenir les femmes atteintes d’un cancer.

Lors d’un point presse après son sacre, la jeune femme originaire de Basse Terre a dédié sa victoire à sa famille et en particulier à sa grand-mère, récemment décédée. « Elle aurait été très fière » de ce titre, le quatrième pour la Guadeloupe, a-t-elle expliqué.

« Ce trophée est une revanche pour moi. J’ai voulu prouver qu’à 18 ans, on pouvait accomplir de grandes choses. L’âge ne définit pas la maturité », a ajouté la nouvelle « plus belle femme de France ».

AFP / G. Souvant

Amatrice de football, elle rêve désormais d’une victoire de l’équipe de France dimanche contre l’Argentine en finale du Mondial au Qatar. Elle prédit une victoire 2-1, buts de Giroud et Mbappé.

Elle succède donc à Diane Leyre. Sa première dauphine est Miss Nord Pas-de-Calais. Miss Franche-Comté complète le podium.

AFP / G. Souvant

AFP / G. Souvant

Le cinéma au centre du concours

Le concours Miss France, présenté en direct sur TF1 par Jean-Pierre Foucault et (pour la dernière fois) par Sylvie Tellier, est resté fidèle aux classiques du genre, avec ses chorégraphies léchées et ses incontournables défilés en maillot de bain ou en robes de soirée.

Thème de l’année : le cinéma, avec des tableaux inspirés de grands succès du box-office comme Titanic, James Bond, Amélie Poulain ou l’univers de Harry Potter.

AFP / G. Souvant

Le président du jury Francis Huster, habillé en costume de James Bond, était entouré de la championne de judo Clarisse Agbegnenou, du producteur Dominique Besnehard, du chanteur Kendji Girac, de l’humoriste Arnaud Ducret et de Miss France 2013 Marine Lorphelin. Empêchée in extremis, la chanteuse et humoriste Camille Lellouche a été remplacée par la comédienne Bérangère Krief.

