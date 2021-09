Michel Sarran quitte l’aventure Top Chef, voici qui le remplacera

Michel Sarran va devoir tourner la page Top Chef après six ans de bons et loyaux services. Le chef toulousain a annoncé la nouvelle à ses fans sur Instagram. « Je ne ferai plus partie du jury la saison prochaine ; M6 ayant décidé de changer le jury. Voilà, l’aventure s’arrête pour moi. Sachez une chose, vous allez vraiment me manquer, mais on se retrouvera certainement. À bientôt », a déclaré le juré présent depuis la sixième saison en 2015.

Il n’aura pas fallu attendre longtemps pour connaître le nom de son remplaçant. Le Parisien révèle en effet qu’il s’agit de Glenn Viel, élu « chef de l’année » en 2020 et plus jeune chef trois étoiles de France. Il avait déjà été aperçu l’année dernière dans l’émission.