Meghan Markle s’exprime pour la première fois depuis son accouchement

Il y a deux semaines, Lilibet « Lili » Diana entrait dans la vie de Meghan Markle et du Prince Harry. Très discrète depuis son départ pour les États-Unis, la duchesse de Sussex a pris la parole dans une interview accordée à NPR.

Meghan Markle s’est exprimée non pas pour donner de nouvelles de sa petite Lili mais bien pour évoquer la sortie de son premier livre pour enfant, « The Bench ». Publié le 8 juin dernier, « The Bench » s’inspire d’un poème qu’elle a écrit pour son mari après la naissance de leur premier enfant, Archie.

Un message d’amour destiné à Harry et Archie Dès sa sortie, le livre s’est hissé à la première place du classement des best-sellers du New York Times pour les livres d’images pour enfants. Un immense succès qui a inondé de joie Meghan Markle : « Bien que ce poème ait commencé comme une lettre d’amour à mon mari et à mon fils, je suis heureuse de voir que ces thèmes universels d’amour, de représentation et d’inclusion résonnent dans les communautés du monde entier », a-t-elle écrit sur le site de leur fondation, Archewell.