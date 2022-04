Meghan Markle en deuil: la duchesse de Sussex rend hommage à un être cher décédé

Oli, un comportementaliste canin proche de Meghan Markle, est décédé en janvier dernier. Celui-ci connaissait bien la duchesse de Sussex, et a été un acteur majeur de l’engagement de l’actrice dans la cause animale quand elle représentait la famille royale.

C’est l’association d’Oli et son compagnon Rob, Mayhew que Meghan Markle avait choisi de représenter partout dans le monde. La jeune femme a décidé de rendre un hommage à son ami pour son dévouement : « Nous avons partagé un engagement envers le bien-être des animaux et un amour profond des chiens de refuge. Oli et son fiancé Rob ont aidé à prendre soin de mon chien Guy, alors que je venais de déménager au Royaume-Uni et qu’il se remettait d’un accident. »

« Aimez-les »