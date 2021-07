Mcfly et Carlito volent avec la Patrouille de France pour le 14 juillet, des internautes scandalisés

En février dernier, le président français Emmanuel Macron avait lancé un défi à McFly et Carlito : réaliser une vidéo pour promouvoir les gestes barrières. Si celle-ci atteignait les 10 millions de vues, le Président accepterait de se prêter au concours d’anecdotes des deux Youtubeurs. Le défi avait été relevé haut la main et Macron avait tenu sa parole. Au mois de mai, le président français s’était donc prêté au jeu des anecdotes. Celui-ci s’était terminé par une égalité et chacune des parties avait reçu un gage : Emmanuel Macron devait afficher derrière lui une photo de McFly et Carlito durant un discours, tandis que le duo de vidéastes devait embarquer avec la Patrouille de France lors du défilé aérien du 14 juillet.

Après une série d’examens et d’essais les jours précédents, Mcfly et Carlito sont donc montés à bord d’un Alpha Jet ce mercredi. Ils ont survolé les Champs-Élysées pour l’ouverture du défilé de la fête nationale.

Les images de cette aventure seront diffusées dimanche dans une vidéo. « On a tout filmé. Ils sont tellement forts, vous n’imaginez pas comme c’est incroyable ce qu’ils font », a commenté McFly sur Instagram. « C’était un vrai gage, il a été effectué, maintenant c’est au tour de Monsieur le président ! ».

Un gage fortement critiqué

Cependant, cette virée dans les airs des deux Youtubeurs n’a pas plu à tout le monde. Sur les réseaux sociaux, bon nombre d’internautes s’en sont même indignés, regrettant que le duo ait été mis à l’honneur, à la place de soignants ou d’autres professions investies depuis un an et demi dans la lutte contre le coronavirus.

Toutefois, grâce aux vidéos réalisées avec le président, les Youtubeurs ont réuni pas moins de 55.000 € via les publicités. Une somme qui sera versée à différentes initiatives de soutien aux étudiants en difficulté, a annoncé Raphael Carlier (Carlito).