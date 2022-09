Matthew McConaughey s’ouvre sur le chantage et les agressions dont il a été victime adolescent

L’acteur Matthew McConaughey s’est récemment exprimé sur son adolescence difficile dans une nouvelle interview, parlant notamment du moment où il a été drogué et molesté par un autre à 18 ans.

Dans le podcast « The conversation » d’Amanda de Cadenet, l’oscarisé a évoqué son passé, ainsi que des discussions qu’il a eu avec son père à propos du consentement. Il lui a dit : « Fils, en tant qu’homme dans cette situation » – en me parlant d’une relation hétérosexuelle – « si jamais tu sens que la fille, la femme, hésite, arrête. Tu peux même sentir qu’elle hésite, et après que tu aies arrêté, elle peut dire « oh, non, allez ». Ne le faites pas. Attendez la prochaine fois », explique l’acteur.

Ne pas se laisser abattre

Selon lui, ça l’a aidé à surmonter ce qu’il a vécu à 15 ans. Sans expliquer en détail, l’acteur se rappelle : « Mais j’ai été très clair, encore une fois, ce n’était pas bien, ce n’était pas cool, ce n’était pas comme ça.

Après cela, j’ai eu des relations sexuelles saines avec des filles que j’aimais bien et qui m’aimaient bien, et nous sommes devenus lentement intimes, et c’était beau et maladroit, et toutes ces choses, mais ce n’était pas aussi moche que cela »

Trois ans après, à 18 ans, il a été agressé dans une camionnette. Il a expliqué ne pas avoir fait le lien entre les deux épreuves, et a expliqué qu’il n’avait pas d’autre choix que de s’en sortir. « Je ne vais pas traverser la vie en ayant peur à cause de cet exemple, je ne vais pas avoir peur des relations parce que ma première expérience a été un chantage. C’est une aberration, ce n’est pas comme ça que ça se passe. Je ne vais pas me laisser abattre. »