Marion Cotillard se confie sur les «moments rudes» de sa relation avec Guillaume Canet

Interrogée par Madame Figaro à l’occasion de la diffusion à Cannes du film «Annette» de Leos Carax, Marion Cotillard s’est confiée comme jamais sur sa vie privée. L’occasion d’en apprendre notamment un peu plus sur sa relation avec Guillaume Canet, l’homme dont elle partage la vie depuis 2007. « Dans mon couple, chacun s’accomplit et un équilibre s’opère, de fait. Avec Guillaume, on se parle beaucoup sans que nos métiers ne deviennent envahissants dans notre vie commune. Dès que quelque chose ‘pique’, nous échangeons », explique l’actrice de 45 ans.

Cela n’empêche que, comme dans toutes les relations, des tensions naissent parfois. « Il y a eu des moments qui ont pu être un peu rudes pour lui, comme lorsqu’il m’accompagnait aux États-Unis et qu’il était ‘le mari de’, mais il a fini par s’en amuser en l’évoquant dans un film (Rock’n Roll). Il s’est accompli comme acteur et comme réalisateur », poursuit-elle.

Sa relation avec ses enfants

Dans cette interview, Marion Cotillard est également revenue sur la relation qu’elle entretient avec ses enfants, Marcel et Louise. « Évidemment, il y a plein de moments où je me sens coupable vis-à-vis de mes enfants, mais comme toutes les mères, pas seulement les actrices. Je suis très attentive à préserver la cellule familiale, mais il arrive que le métier empiète sur ce sanctuaire privé », indique-t-elle. Avant de concéder que son métier lui permet tout de même de pas mal s’occuper d’eux. « Mais les actrices ne sont pas les plus mal loties : elles ont le luxe immense de pouvoir choisir quand elles travaillent et de passer parfois trois mois en continu avec leurs enfants. Le mythe de la star débordée et exténuée, et donc mauvaise mère, est totalement caduc ».