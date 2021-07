Lucie Lucas confie avoir été victime de violences conjugales

Lucie Lucas est une actrice très proche de sa communauté sur Instagram. Elle l’a encore prouvé ce vendredi en expliquant avoir été victime de violences conjugales durant son adolescence pour que d’autres jeunes filles n’aient pas à vivre la même histoire. « Quand j’avais 16 ans, je savais que ma relation de couple n’était pas ‘normale’ ; mes copines, mes parents me le disaient… mais personne, ni moi, ni eux, ni lui ne réalisions à quel point les violences étaient diverses et fréquentes dans notre couple. Et à quel point elles étaient inacceptables. Moi je l’aimais et je pensais qu’il fallait rester coûte que coûte, par respect pour cette première fois que nous avions vécue ensemble », commence l’actrice.

La comédienne de 35 ans poursuit : « Je me sentais démunie, incroyablement seule, je n’avais aucun outil pour me défendre et transformer cette relation en quelque chose de sain… J’ai mis cinq ans à sortir de cette histoire destructrice, aussi bien pour moi que pour lui… En me faisant du mal, c’est aussi à lui qu’il en faisait ».

Après plusieurs années, son ex a fini par lui demander pardon. Un moment qui a totalement « libéré » Lucie Lucas. « Je me souviendrai toujours de ce moment auquel je ne m’attendais pas du tout et qui m’a profondément touché et apaisée… », conclut-elle.