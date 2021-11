Louane raconte la mauvaise rencontre qui la pousse désormais à avoir un garde du corps

En 2013, la France et la Belgique tombaient sous le charme de Louane, après son passage dans l’émission de « The Voice ». Devenue maman, la jeune femme a beaucoup évolué depuis, jouant même dans plusieurs films, dont « La Famille Bélieré, aux côtés de François Damiens. Mais la star reste une chanteuse de formation et le 12 novembre dernier, elle a sorti une réédition de son album « Joie de vivre », avec six titres inédits.

A cette occasion, elle a accordé un entretien à Pure People, l’occasion pour elle d’expliquer pourquoi elle était toujours accompagnée d’un garde du corps lorsqu’elle se déplacait : « Je pense que ma rencontre la plus mauvaise avec un fan, et qui a débouché plus tard sur le fait que j’ai un garde du corps, maintenant, quand je travaille, c’est un mec qui voulait une photo alors que j’étais en retard et qui m’a tiré les cheveux pour prendre la photo avec moi pendant que j’étais en train de courir. »