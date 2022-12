Louane explique le véritable enfer qu’elle a vécu au Canada (vidéo)

Louane et sa fille Esmée se sont rendues à Montréal afin de rendre visite à son compagnon Florian Rossi, qui était en concert là-bas. Mais elle a vécu un véritable enfer lorsqu’elle a voulu quitter le pays.

Suivant la tendance « One thing about me », la chanteuse de 26 ans a raconté sa mésaventure en chanson.

« On passe la nuit à le chercher, sans résultat »

Pour son anniversaire, Florian Rossi lui a offert un sac où elle avait glisser toutes ses affaires. « Je rentre avec mon mec et ma fille et le sac, posé sur la poussette, tombe sans que je ne le voie, alors qu’il y avait mon passeport et celui de ma fille dedans. On descend à l’accueil de l’hôtel pour vérifier les caméras, on voit que je rentre sans le sac, on décide alors de retourner à la salle pour vérifier leurs caméras et on remarque que j’ai encore le sac. On passe alors la nuit à le chercher, sans résultat », explique la coach de The Voice Kids.

Louane et Esmée se sont ainsi retrouvées bloquées au Canada.

Les internautes n’en revenant pas de l’aventure qui lui est arrivée en ont redemandé : « Ta vie c’est une série netflix, on veut la suite stp ! », « On veut la partie 2 meuf », « La partie 2 de suite!!! je peux pas attendre, je suis morte de rire ».

« J’ai pleuré devant la police »

« Je suis allée à la police qui m’indique que je dois me rendre au consulat. J’y vais avec un papier précisant que mon sac et mes passeports ont disparu », a alors poursuivi Louane. Mais le problème était surtout que Florian était déjà parti de Montréal pour assurer un concert dans une autre ville et que Esmée ne pouvait quitter le territoire sans son père…

« J’ai pleuré devant la police, le consulat et l’hôtel », a-t-elle confié en expliquant qu’elle a ensuite passé de nombreux coups de fil à Universal et certains de ses proches en France afin de récupérer une liste de papiers demandés par les autorités canadiennes.

Mais la poisse n’a pas quitté la chanteuse qui a ensuite bloqué sa carte bleue et qui n’a pas pu payer ses billets retour. Après plusieurs jours de galère, la mère et la fille ont finalement pu rentrer chez elles.

