À l’occasion des 25 ans de la série, James Van Der Beek explique comment «Dawson’s Creek» a changé sa vie

James Van Der Beek est revenu sur son rôle de Dawson Leery dans la série « Dawson’s Creek » de WB. Il a expliqué à quel point la série, qui a duré six saisons (de 1998 à 2003) a changé sa vie.

La série suivait Dawson et ses amis (Michelle Williams, Katie Holmes, Joshua Jackson et Kerr Smith) dans leur vie et leur amour d’adolescents.

L’acteur de 45 ans a publié ce samedi 21 janvier une photo de lui plus jeune pour célébrer les 25 ans de la série. En légende il écrit : « Il y a 25 ans aujourd’hui… ma vie a changé. Pas progressivement, pas au jour le jour… instantanément. C’était l’aboutissement de 5 ans d’auditions, de centaines d’heures sur scène, de milliers d’heures à voyager, à se préparer, à rêver, à espérer, à entendre des « non » et à inventer des raisons de continuer. Mais le changement s’est fait en une nuit ».

Une vie avant et après la célébrité

« Il y avait la vie avant de devenir célèbre… et la vie après. Les deux ont leurs avantages, les deux ont leurs obstacles », poursuit l’acteur.

Il se souvient alors qu’il éprouvait peu de plaisir à pouvoir se vanter d’avoir obtenu le rôle. Pendant des années, ses proches lui demandaient s’il avait décroché un rôle. « J’avais hâte de pouvoir répondre « Oui ! » et de poursuivre avec quelque chose d’impressionnant », écrit-il sous sa photo postée depuis Wilmington où la série a été tournée.

Mais une fois le rôle obtenu et sa tête placardée dans toutes les villes, l’acteur s’est demandé ce qu’il voulait réellement. « Ça ne ressemblait pas à une ligne d’arrivée. Ce n’était pas un remède contre l’insécurité – c’était une cocotte-minute. Les traumatismes longtemps enfouis n’ont pas disparu – ils vivaient maintenant plus près de la surface », confie-t-il à ses abonnés.

Que faire de la célébrité ?

« La vérité, c’est que je n’ai pas su quoi faire de la célébrité pendant longtemps… parce qu’il m’a fallu du temps pour réaliser qu’il ne s’agissait pas vraiment de moi (…) Et alors que j’avais l’impression que ça créait une étrange séparation avec les gens… maintenant j’ai l’impression que ça me connecte d’une manière que j’apprécie vraiment », a continué James Van Der Beek.

« Merci à tous ceux que j’ai rencontrés au cours de ce voyage étrange (…). Ça me rend heureux de vous voir tous aller si bien. Joyeux anniversaire, les gars », conclut-il.

Katie Holmes souhaite un bon anniversaire

Holmes, 44 ans, a également célébré l’anniversaire, en partageant une photo des coulisses du casting en story Instagram. « Joyeux 25e !!!!! J’ai adoré grandir avec tout le monde et vivre de très beaux moments ! Merci à tous les fans de #DawsonsCreek », a-t-elle écrit. Mary-Margaret Humes, qui a interprété le rôle de Gail Leery, a aussi posté une vidéo à l’occasion des 25 ans de la série.

