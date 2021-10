L’incroyable transformation physique de M. Pokora, le chanteur ne ressemble plus à ça

M. Pokora avait visiblement envie de changement. Et son nouveau look ne laisse pas ses fans indifférents.

C’est une improbable vidéo postée par M. Pokora en story Instagram ce jeudi 21 octobre en soirée. Sur les images, on peut voir que le chanteur a complètement changé le look. Il s’est en effet rasé la barbe (une première en 18 ans) et est apparu avec des cheveux qui semblent avoir leur couleur naturelle. De quoi choquer de nombreux fans qui ont eu l’impression d’avoir affaire à un imposteur !

Bombardé de messages, M. Pokora a été obligé de préciser qu’il s’agissait bien de sa tête au naturelle et non d’un éventuel filtre. « Merci à Braun pour le rajeunissement », a également écrit le chanteur, visiblement hilare et fier de son coup.

Ce 22 octobre, M. Pokora a également annoncé qu’il allait effectuer une tournée des zéniths de France début 2022 pour jouer la pièce de théâtre « Les grandes ambitions », aux côtés de Claude Lellouche et d’Esetelle Lefébure.