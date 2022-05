L’ex de Kim Kardashian balance tout sur leur sextape dévoilée en 2007: «J’ai eu des pensées suicidaires»

Ray J a décidé d’être sans filtres dans un entretien qu’il a livré au quotidien britannique du DailyMail. Le rappeur a expliqué qu’il existait un contrat de confidentialité entre lui et la famille Kardashian, et que celles-ci avaient orchestré tout le coup de la sextape. Blessé, l’Américain revient sur la souffrance que lui a causée toute cette histoire.

Souvenez-vous : en 2007, le monde apprenait l’existence de Kim Kardashian suite à la publicatione n ligne de la jeune femme avec son compagnon de l’époque, Ray J. C’est de cette façon, et sans autres artifices, que la carrière d’une des personnalités les plus influentes au monde, s’est alors lancée.

Quinze ans plus tard, le rappeur Ray J affirme qu’il n’a jamais été à l’origine de la fuite de cette sextape, et qu’il s’agissait encore moins d’une fuite. Dans un entretien donné au DailyMail, il explique qu’il avait suggéré à la jeune femme de mettre la vidéo en ligne, après avoir vu le boost que la sextape de Paris Hilton avait eu sur sa carrière. S’il lui fait la proposition de façon anecdotique, sur le ton de la rigolade, il comprend très vite que l’idée intéresse beaucoup Kim K, qui en parle à sa mère.

Une fuite orchestrée

Celles-ci se seraient alors rapprochées de la société de production Vivid Entertainment, afin d’organiser la fuite de la vidéo sur Internet. Ray J précise qu’il a signé un contrat officiel concernant trois vidéos, sans jamais avoir été en possession de celles-ci : « Elle avait tout gardé, c’est elle qui a dû trouver la vidéo tournée au Mexique pour leur donner. (…) Je n’ai jamais eu de vidéo chez moi. Contrairement à elle. Elle a toujours gardé les cassettes dans une boîte à chaussures qu’elle rangeait sous son lit. (…) Après que je lui ai suggéré l’idée de diffuser la vidéo, sans être vraiment sérieux, elle a sauté sur l’idée, en a parlé à sa mère, et tout cela m’a échappé à partir de là. »

Le rappeur raconte qu’en révélant l’existence du contrat, il s’expose à des poursuites judiciaires, mais affirme qu’il ne supporte plus de voir son nom associé à de telles magouilles, lui qui est désormais père de famille. « J’ai eu des pensées suicidaires parce que, quand vous connaissez la vérité et que vous voyez une famille bâtir un empire à partir d’un mensonge qu’ils ont eux-mêmes créé, cela vous brise le cœur et c’est un manque de respect pour tous les artistes qui se battent tout en restant honnêtes vis-à-vis de leur travail », confie-t-il.

Être un exemple pour ses enfants

Celui-ci aurait été poussé dans ses retranchements par Kim K, quand celle-ci a affirmé qu’il menaçait de divulguer une seconde sextape. Il aurait eu très peur que toute cette histoire ne traumatise ses enfants, et a fait part de ses craintes à son ex : « Je lui ai demandé en message privé, comment j’explique à ma propre fille que tout cela est un mensonge. Si tu t’en fais pour ta famille, qu’en est-il de la mienne ? S’ils ne m’avaient pas répondu en me montrant à quel point ils sont avares et complaisants, je n’aurais jamais eu l’énergie ou l’envie de faire ces révélations. »

Affaire à suivre, à n’en pas douter…