L’étonnant effet qu’a eu la Covid-19 sur le pénis de James Blunt

Le 23 juillet dernier, James Blunt s’est produit au Royal Albert Hall de Londres. Un concert perturbé par le coronavirus que le chanteur a attrapé deux semaines avant sa performance. « La seule chose dans mon agenda pendant un an et demi c’est ce concert et deux semaines avant j’ai eu la Covid », a indiqué le chanteur à la foule pour expliquer sa performance en demi-teinte. « Je me suis bien débrouillé, je l’ai refilé à deux membres du groupe et à deux membres du staff. Je n’étais vacciné qu’une fois et je me suis dit que ça irait, mais finalement ça a atteint mes poumons et je ne sais pas si vous pouvez l’entendre, mais ma voix est foutue », poursuit-il.

Espiègle, le chanteur a aussi confié que le coronavirus avait eu une étrange conséquence sur son pénis. « Maintenant je suis sous stéroïdes et mon engin est devenu petit. Je veux dire, encore plus petit », a-t-il raconté, hilare.