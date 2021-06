Les Spice Girls vont sortir un EP inédit

Pour célébrer les 25 ans de leur tube planétaire «Wannabe», les Spice Girls ont annoncé la sortie d’un nouvel EP, baptisé «Wannabe 25». Cet EP contiendra la version originale du titre «Wannabe», mais également une version démo, une version remixée par Junior Vasquez, ainsi qu’un inédit: «Feed your love». Cet EP sortira le 9 juillet en version digitale et le 23 juillet en vinyle et cassette audio.