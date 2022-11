Les révélations surprenantes de Léa (Star Academy), à la veille de la finale: «Je sais déjà qui va gagner»

Ce samedi, on connaîtra enfin le nom du grand gagnant de cette saison de la Star Academy. Mais pour Léa, qui fait partie des finalistes, c’est déjà du tout cuit. La jeune femme a affirmé qu’elle savait déjà qui gagnerait cette édition du jeu télévisé.

Après six semaines de compétition, il va déjà falloir dire au revoir à cette saison de la Star Academy et à ses quatre candidats rescapés. Ce samedi, on saura qui de Léa, d’Enola, de Louis ou d’Anisha sera élu grand gagnant de cette saison événement de la Star Academy.

Et pour ce dernier prime, l’ancienne candidate Lucie Bernardoni, qui s’occupe de la préparation aux directs, leur a promis une soirée haute en couleurs : « Pour la première partie, vous chanterez aux côtés d’un artiste et vous chanterez également lors d’une battle à quatre. À l’issue de cette première partie, les deux élèves qui auront récolté plus de votes du public, seront sélectionnés pour la finale des finales. » Les deux derniers candidats se livreront alors une dernière bataille, après laquelle nous connaîtrons enfin le nom du grand gagnant.

« Je sais qui va gagner »

Mais Léa, qui fait partie des finalistes, sait déjà qui gagnera cette saison, comme elle l’a expliqué à nos confrères de Télé-Loisirs : « Je ne redoute personne mais je sais déjà qui va gagner. Je me suis préparée mentalement à ce que Nikos Aliagas ne cite pas mon nom le soir de la finale. Tout ce qui m’arrive jusqu’à présent est un gros choc et je suis très reconnaissante, notamment vis-à-vis du public. Pour autant, l’idée de ne pas remporter la Star Ac’ ne me fait pas peur car j’ai déjà tout gagné en atteignant l’ultime étape. »

« Je sais que j’ai ma place en finale mais certaines personnalités attirent plus que la mienne. Je pense avoir pas mal de haters dans le public, je ne ferai donc pas le poids contre Anisha et Enola », estime-t-elle. Pour voir si elle a raison, rendez-vous ce samedi soir, sur TF1 !