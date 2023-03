Les producteurs de Koh-Lanta préparent un nouveau jeu d’aventure pour Netflix

Adventure Line Production (ALP), la boîte qui se cache derrière l’émission Koh-Lanta, a pour ambition de délivrer un nouveau jeu d’aventure ou de stratégie, non pas sur TF1 mais bien sur Netflix.

Voilà une nouvelle qui devrait ravir les fans de Koh-Lanta. Bien que l’émission d’aventure récolte encore du succès (il faut dire que les créateurs se chargent de la renouveler chaque année ou presque), la boîte de production derrière ne semble pas vouloir se satisfaire de cette poule aux œufs d’or. Adventure Line Production souhaite même franchir le cap et débarquer sur la plateforme de streaming Netflix.

De Koh-Lanta à Edge

C’est dans les colonnes de Télépro qu’Alexia Laroche-Joubert, patronne d’ALP, a fait part de son ambition. « Oui, on vient de terminer le tournage d’un jeu » pour Netflix, confirmant ainsi une rumeur lancée par le journaliste média Clément Garin. On ne sait pas encore de quoi il s’agit réellement, mais l’interviewée se montre rassurante envers ses collaborateurs : « Cela n’a rien à voir avec ’Koh-Lanta’. TF1 et Netflix en sont conscients tous les deux ». D’après des informations de puremedias.com, un jeu de stratégie serait dans les tuyaux.

Garin affirme que l’émission porte le nom de « Edge, le précipice ».

Histoire de boucler la boucle, elle sera présentée par Claude Dartois (photo), ex-candidat très populaire de Koh-Lanta…

