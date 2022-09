Les précieux conseils donnés par Leonardo DiCaprio à Timothée Chalamet au début de sa carrière

Considéré comme un des acteurs les plus en vogues d’Hollywood, Timothée Chalamet semble bien parti pour suivre les traces d’une des autres grandes stars du secteur : Leonardo DiCaprio. Les deux hommes ont en effet connu la célébrité très tôt dans leur carrière et semblent réaliser des choix de carrière réfléchis et pertinents.

Deux conseils à suivre

Dans un entretien pour Vogue, l’acteur franco-américain a d’ailleurs expliqué que Leo lui avait donné de précieux conseils en 2018 lorsqu’ils se sont rencontrés pour la première fois : « Ne prend pas de drogues dures et ne joue pas dans les films de superhéros », lui aurait dit DiCaprio. Un conseil que Timothée Chalamet a décidé de suivre à moitié vu qu’il est depuis 2021 la tête d’affiche du film « Dune », le plus grand succès de science-fiction de 2021. La suite de « Dune », sobrement intitulée « Dune 2 », est prévue pour sortir fin 2023.

La fin de l’année 2023 s’annonce d’ailleurs chargée pour Timothée Chalamet qui interprétera le rôle de Willie Wonka dans le film « Wonka », une préquelle au roman Charlie et la Chocolaterie.