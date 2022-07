Les internautes fâchés par le comportement de Philippe Etchebest dans «Fort Boyard»

Ce samedi, Philippe Etchebest et son équipe ont participé à « Fort Boyard » pour tenter d’amasser un maximum d’euros en faveur de l’association « Pompiers solidaires ». Et que ce soit en cuisine ou sur le Fort, Philippe Etchebest s’est montré cash. Cela a commencé alors qu’il « encourageait » son équipière Elsa Esnoult, confrontée à l’épreuve du saut dans le vide. « Elsa, je te parle. Tu peux me regarder s’il te plaît ? », lui a-t-il lancé. Le chef a également vertement critiqué le Père Fouras car les épreuves étaient, selon lui, trop difficiles. « Non mais sans déconner, Père Fouras… Sérieux quoi. Pas d’entrée de jeu », a déploré Philippe Etchebest.

Il ne laisse personne indifférent

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont déploré le comportement jugé trop virulent du présentateur de « Cauchemar en cuisine ». « Bah alors Etchebest ? On fait la leçon aux autres et maintenant ça fait plus le malin ? Hâte de le voir perdre », a lancé l’un d’eux. « Etchebest il croit trop que c’est lui qui a réussi l’épreuve. Et pourquoi il n’aime pas Elsa ? Elle lui a fait quoi ? », se demande un autre.

D’autres ont tenu à prendre la défense du célèbre chef qui vient sur le Fort chaque année. « Ok Phillipe Etchebest crie beaucoup sur ses coéquipiers mais c’est un des seuls à venir tous les ans et à vraiment vouloir gagner pour une assoc, plutôt que pour faire sa promo », pointe une troisième internaute.