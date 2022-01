Les frères Bogdanoff étaient-ils millionnaires au moment de leur décès?

Durant toute leur existence, les frères Bogdanoff sont restés plutôt discrets sur leur vie privée. Ce qui ne les a pas empêchés de rencontrer de nombreux ennuis judiciaires, notamment d’un point de vue financier. Récemment encore, ceux-ci ont entaché leur projet de reprise de leur émission culte « Temps X » avec le groupe Canal. Les deux frères avaient été renvoyés en janvier en correctionnelle pour « escroquerie ». Le procès devait avoir lieu les 20, 21 et 27 janvier 2022. Ils étaient accusés d’avoir escroqué un millionnaire souffrant de troubles bipolaires pour régler leurs déboires financiers et relancer l’émission.

Pourtant, à en croire Jordan Deluxe, nouveau chroniqueur dans « Touche pas à mon poste », les deux frères sont morts millionnaires. « Ils avaient tout de même un à-valoir de 180 000 € sur leur dernier livre. C’était pour eux deux donc c’est à diviser en deux », a-t-il indiqué, avant de préciser que les deux frères avaient également une société, « Temps X », estimée à six millions €. « Donc, ils sont morts millionnaires, tous les deux. Ils avaient évalué à 3 millions € chaque part de leur société », a assuré Jordan Deluxe.

Des propos qui tranchent avec ceux de Maud Guillemin, journaliste également invitée sur le plateau de TPMP. « Avec ‘Temps X’, ils ont gagné énormément d’argent mais ils ont tout dilapidé. Ils ont eu des Porsche, des hélicos… Ils n’ont pas vécu comme tout le monde et d’un seul coup ils n’avaient plus rien. Les huissiers venaient et piquaient les meubles chez eux. Ils n’avaient plus rien mais pour eux il n’y avait aucun problème ».