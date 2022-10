Les fans d’Harry Potter en deuil: Hagrid est mort

Robbie Coltrane, connu entre autres pour le rôle de Hagrid dans la série de films Harry Potter, est décédé à l’âge de 72 ans. L’acteur s’est éteint dans un hôpital près de sa maison dans la ville écossaise de Larbert, a déclaré son agent aux médias britanniques vendredi. La cause du décès n’a pas encore été annoncée.

« Un rôle qui a apporté de la joie aux enfants et aux adultes du monde entier »

« On se souviendra probablement mieux de lui pendant des décennies en tant que Hagrid dans les films Harry Potter, un rôle qui a apporté de la joie aux enfants et aux adultes du monde entier, provoquant un flot de lettres de fans, chaque semaine depuis plus de 20 ans », a déclaré son agent.

Il avait parlé avec émotion de l’impact que la saga avait eu sur sa vie

L’acteur, dont le vrai nom est Anthony Robert McMillan, a joué le rôle du demi-géant Hagrid, le jardinier de Poudlard, dans les films Harry Potter. Plus tôt cette année, lors de la réunion de la série Harry Potter sur HBO Max, il avait parlé avec émotion de l’impact qu’elle avait eu sur sa vie. « L’héritage de ces films est que la génération de mes enfants les montrera à leurs enfants. Vous pourriez donc facilement les regarder encore dans 50 ans. Je ne serai pas là à ce moment-là, malheureusement… mais Hagrid le sera. »

Père de deux enfants

Robbie Coltrane, qui avait deux enfants, a joué dans plus de 50 films. On l’a également vu dans les films de James Bond, GoldenEye (1995) et Le monde ne suffit pas (1999) et dans Ocean’s Twelve (2004), entre autres. L’acteur a remporté trois BAFTA, les principaux prix britanniques du cinéma et de la télévision, pour son rôle dans la série Cracker.

Une multitude d’hommages

Ce vendredi soir, après l’annonce de sa mort, les hommages se sont multipliés sur les réseaux sociaux.