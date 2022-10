Les contenus éducatifs cartonnent sur TikTok

Il s’agit de l'un des hashtags les plus populaires sur l'application, selon un rapport de Pentos cité par Forbes. Depuis que la société d’analyse à commencer à monitorer le hashtag #LearnOnTikTok en juillet, le nombre de vidéos le mentionnant a augmenté de 15%. Une progression plus rapide que celle des hashtags #dance, #meme, #comedy, #makeup et #storytime durant la même période.

Ces chiffres attestent de l’engouement des membres de la génération Z et de milléniaux pour les vidéos éducatives. Des groupes d’âge qui représentent, à eux seuls, 75% des utilisateurs de TikTok, d’après la plateforme de commerce en ligne Shopify.

Face à l’ampleur du phénomène, de nombreux enseignants produisent du contenu à visée pédagogique sur le réseau social. Citons en exemple @maitresseadeline, une professeure des écoles française qui propose à ses 1,8 million d’abonnés "d’apprendre le français facilement", ou encore @renegadescienceteacher, un éducateur américain spécialisé dans les sciences dont les vidéos de vulgarisation sont suivies par 1,4 million d’internautes.

Tous s’accordent à dire que leurs publications n’ont pas vocation à remplacer les cours dispensés par leurs collègues dans les établissements scolaires. Ils souhaitent juste que les jeunes, qui passent, en moyenne, 1 heure et 50 minutes sur TikTok par jour, enrichissent leur culture générale grâce à l’application. Tout en évitant de tomber sur des "fake news".

Attention à la désinformation

Si la plupart des vidéos pédagogiques disponibles sur TikTok sont rigoureuses et factuelles, certaines flirtent avec la désinformation. Des matières comme l’histoire, les sciences, la géopolitique en font particulièrement les frais. La société News Guard a constaté en septembre que les informations fausses ou trompeuses circulent à des niveaux alarmants sur le réseau social ultrapopulaire chez les 13-24 ans. Un phénomène d’autant plus inquiétant que TikTok est de plus en plus utilisé comme moteur de recherche par les jeunes générations.

La prudence est donc de mise pour les élèves qui souhaiteraient utiliser TikTok dans le cadre de leurs études. Tout laisse à croire qu’ils sont de plus en plus nombreux à le faire. Près de trois étudiants américains sur quatre se tournent désormais vers les réseaux sociaux durant leurs révisions, selon un récent sondage de l’éditeur de manuels scolaires McGraw Hill. Près de 40% d’entre eux expliquent qu’ils apprennent mieux leurs cours de cette façon.

Un impact négatif

Toutefois, la communauté scientifique affirme le contraire. Elle s’accorde à dire que l'utilisation des téléphones portables et des réseaux sociaux aurait un impact négatif sur les résultats scolaires, l'attention et l'humeur des étudiants. Des chercheurs de l’université d’État de Kent ont ainsi constaté que les élèves qui consultent fréquemment leur smartphone ont des notes moins bonnes que ceux qui en ont une moindre utilisation. "TikTok est conçu pour vous prendre dans ses griffes et ne plus vous lâcher", a expliqué Andrew Lepp, professeur à l’université d’État de Kent, à Forbes. "Vous pouvez donc ouvrir l'application dans l'intention d'obtenir quelques conseils ou éclaircissements sur ce que vous étudiez, mais je parie que beaucoup de gens retombent facilement dans leurs habitudes non-éducatives une fois l'application ouverte".