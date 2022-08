Les causes de la mort d’Anne Heche divulguées

L’actrice Anne Heche a perdu la vie le 12 août dernier suite à un accident de voiture. Selon un rapport, l’actrice a succombé à des brûlures et à l’inhalation de fumées.

Les causes du décès d’Anne Heche, victime d’un accident de voiture le 5 août dernier, ont été divulguées dans plusieurs médias américains. L’actrice qui était plongée dans le coma depuis son accident a été déclarée en état de « mort cérébrale » le 12 août dernier.

L’actrice de 53 ans était maintenue en vie grâce à un respirateur artificiel, qui a finalement été arrêté le 14 août, afin de faciliter le don d’organes. En effet, la mère de Homer (20 ans) et Atlas (13 ans) était inscrite comme donneuse d’organes.

Mort accidentelle

Selon le médecin légiste du Los Angeles County, Anne Heche est décédée suite aux brûlures et à l’inhalation de fumées, rapporte The Hollywood Reporter. Le rapport indique que l’actrice de 53 ans a eu une fracture du sternum causée par un « traumatisme contondant », toujours selon le magazine américain.

La mort de l’actrice est bien considérée comme un accident, selon les résultats de l’enquête préliminaire.

AFP / A. Weiss

Le 5 août dernier, Anne Heche a dévié de la route et a encastré sa voiture dans une résidence du quartier de Mar Visa (Los Angeles). L’accident a provoqué un important incendie. Par la suite, la police a ouvert une enquête et effectué des tests sanguins sur l’actrice. Si les résultats n’ont pas montré la présence d’alcool dans son sang, le site TMZ dévoilait que la star avait cependant été testée positive à la cocaïne et le fentanyl.

Anne Heche est connue pour ses nombreux rôles, notamment dans « 6 jours, 7 nuits », « Donnie Brasco » ou encore « Des hommes d’influence ».