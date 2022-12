Léa (Star Academy) partage une publication qui ne passe pas auprès des internautes (vidéo)

Elle était l’une des fortes têtes de l’émission, mais Léa n’a finalement pas remporté cette saison événement de la Star Academy. Après quatorze ans d’absence, le programme faisait son grand retour sur le petit écran, et c’est un euphémisme que de dire qu’il a cartonné, aux vues des audiences.

Chaque semaine, les faits et gestes de Léa, candidate emblématique de cette saison, étaient largements commentés sur les réeaux sociaux. Certains adoraient son tempérament volcanique, tandis que d’autres ne pouvaient pas la supporter. Et si la Star Academy est terminée pour elle (et pour nous), son aventure musicale ne fait que commencer. La jeune femme partage également des petits morceaux de son quotidien via les réseaux sociaux qu’elle utilise parfaitement bien.

Des commentaires acerbes

Mais une vidéo de cette dernière à la salle a refait surface, où elle suit avec rigueur les consignes de son coach. Et ça, ce n’est pas passé auprès de certains fans. Ceux-ci estiment qu’après avoir rechigné à faire du sport pendant six semaines, quitte à parfois sécher les cours, c’est étonnant de la voir aussi motivée à la salle. «Mais elle fait du sport ?", "Pas l'air d'aimer autant le sport à la Star Ac", "Et elle qui faisait la fainéante aux cours de sport du coach Joe... c'est le monde à l'envers", "Comment cela se fait-il qu'elle fait du sport alors qu'elle avait la flemme au château ? Il faudrait qu'elle m'explique...", "Je ne comprends pas, t'avais tous le temps la flemme de faire du sport", "Léa qui fait du sport c'est iconique", "Genre elle fait de la musculation alors qu'à la Star Ac, madame avait la flemme de faire deux étirements", peut-on lire parmi les commentaires qui ne sont pas tendres.

Pourtant, si son aventure dans l’école de musique la plus célèbre de France et de Belgique lui a permis de s’y mettre, on ne peut que l’encourager à continuer comme ça... Les réseaux sociaux, ce monde où tout et tout le monde est systématiquement critiqué!

