Léa Salamé pousse Guillermo Guiz à boire de l’alcool: «Il paraît que tu as un balai dans le c**»

C’est un échange aussi déroutant qu’hilarant que Léa Salamé et l’humoriste Guillermo Guiz ont eu samedi sur le plateau de l’émission « On est en direct » sur France 2.

Guillermo Guiz était venu faire la promotion de son nouveau spectacle. « Vous parlez beaucoup de cul », lui a lancé Léa Salamé. Des propos qui ont quelque peu décontenancé l’humoriste. « Vous n’avez pas l’air comme ça », lui a-t-il rétorqué avant de révéler une conversation qu’il avait eue avec la journaliste avant de prendre l’antenne.

« Elle m’a dit, ‘le spectacle est bien, mais il paraît que tu as un balai dans le c**’. Je ne la connais de nulle part, c’est la première fois que je la rencontre et elle me dit ça », a lancé Guillermo Guiz en riant. « C’est vrai que je lui ai dit ça, mais c’est parce qu’on m’a dit qu’il fallait le détendre, donc je lui ai conseillé de boire de l’alcool », a réagi Léa Salamé avec humour. L’humoriste a ensuite confié que Laurent Ruquier lui avait fait la même suggestion « trois minutes plus tard ».

