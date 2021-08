Le tendre cliché de Stromae en compagnie de son fils

Coralie Barbier a publié une belle photo de son compagnon et de son fils sur Instagram.

On le sait, Stromae est très discret sur sa vie privée. Mais depuis peu, sa compagne Coralie Barbier publie ponctuellement des photos de leur enfant avec leur papa. C’était par exemple le cas le jour de la fête des Pères avec une photo de Stromae enlaçant son fils. Et ce 21 août, Coralie Barbier a récidivé avec une très jolie photo de Stromae et de leur fils de dos. Un cliché attendrissant qui a beaucoup plu aux internautes. « Ils sont si mignons ensemble », a notamment commenté l’un d’entre eux. Un avis également partagé par Louane qui a commenté cette photo avec trois cœurs rouges.

Tout semble donc aller pour le mieux côté cœur pour Stromae, qui devrait revenir avec un album l’automne prochain selon les informations du Parisien.