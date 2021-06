Le retour très remarqué de Loana sur scène

« Je vais partir avec Eryl Prayer pour faire quelques spectacles à travers la France », expliquait-elle au journal Le matin. « Nous avons une heure de show et je vais notamment chanter ‘Comme je t’aime’ et’ Obsession’, on partagera ensuite la scène et pour finir, il y aura une séance de dédicaces avec 50 CD offerts. »