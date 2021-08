Le Prince Laurent répond aux rumeurs concernant son couple

L’image avait surpris. Le 21 juillet dernier, le Prince Laurent était apparu seul pour assister au défilé de la Fête nationale. L’absence de Claire avait engendré quelques rumeurs auxquelles le Prince a décidé de répondre via une photo.

Lors du défilé du 21 juillet, le Prince Laurent était apparu seul, sans la Princesse Claire. Face aux rumeurs, le Prince s’était déjà exprimé. « Je ne peux rien dire à ce sujet, car il n’y a rien à dire. Nous ne vivons pas séparément, ce n’est pas vrai. Je ne sais pas d’où vient tout ça, et cela ne m’intéresse pas non plus », avait-il déclaré.

Ce mercredi, le Prince a de nouveau voulu montrer qu’il était toujours en couple avec Claire. Pour cela, il a envoyé au Soir Mag... ses photos de vacances ! L’une de ces photos montre la famille au complet chez le père Gilbert en France. On y voit Laurent et Claire en compagnie d’Aymeric (à gauche) et Louise qui entourent le père Guy Gilbert, ainsi que Nicolas.

De quoi faire taire les rumeurs ? Rien n’est moins sûr…