Le prince Laurent «embarrassé» d’être au défilé du 21 juillet plutôt que «sur le terrain»

Présent ce 21 juillet au traditionnel défilé organisé à l’occasion de la fête nationale, le prince Laurent aurait visiblement souhaité être ailleurs. C’est en tout cas ce qu’a confié le frère du roi Philippe dans un entretien à Sudinfo. « Je me suis dit ‘Que c’est triste’», commence-t-il en référence aux sinistrés. « Les catastrophes naturelles ne touchent en général que les plus démunis, beaucoup moins les nantis. J’étais très embarrassé d’être dans cette tribune, je me suis demandé ce que je faisais là au lieu d’être un ou deux jours sur le terrain », poursuit-il.

S’il « a la possibilité de le faire », le prince Laurent se rendra d’ailleurs sur le terrain. « J’aime souvent donner de ma personne. J’en ai fait la demande. Mais sans les caméras, sans les photographes. Sans la presse qui cherche une exclusivité. Faire cela, ce serait une insulte à ceux qui sont dans le besoin », indique-t-il également.

Le prince a finalement eu une pensée pour toutes les personnes qui ont donné de leur personne durant cette période difficile. « Je dois dire que j’ai une estime ainsi qu’une gratitude sans frontière à l’égard de ceux qui s’investissent pour aider les sinistrés. C’est le cas des militaires, des pompiers, de la Croix-Rouge, des scouts et de nombreux bénévoles. Et puis, je dois vous avouer que je suis très démuni devant l’ampleur de cette catastrophe environnementale. Elle est écologique, sociale et économique. Elle dépasse, de loin, l’écologie pure. Je tiens à signaler que je suis aussi de tout cœur avec les familles qui ont perdu des êtres chers, qui ont perdu leur maison… avec tous ceux et toutes celles qui ont été inondés. Vous savez, il y en a beaucoup plus que vous ne l’imaginez… », conclut-il.