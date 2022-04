Le prince Harry évoque son fils Archie avec émotion: «Rien ne me rendrait plus fier que de le voir garder son caractère»

Les « Invictus Games » sont une compétition multisports pour soldats et vétérans de guerre blessés et personnes en situation de handicap. Ayant lui-même servi dans l’armée en Aghanistan, le prince Harry était présent pour ouvrir ces Jeux qui lui tiennent à cœur.

Le Britannique a profité de l’instant pour évoquer son fils Archie, qui aura trois ans le 6 mai prochain. « Quand je parle à mon fils Archie de ce qu’il veut être quand il sera grand, certains jours c’est astronaute, d’autres jours c’est pilote – un pilote d’hélicoptère évidemment », a-t-il commencé, avec une émotion non dissimulée dans sa voix.

Le duc de Sussex a poursuivi en expliquant qu’avec Meghan Markle, ils seront toujours fiers de ce que leur garçon est devenu : « Peu importe ce que vous voulez faire quand vous serez grand, c’est votre caractère qui compte le plus, et rien ne rendrait sa maman et moi plus fiers que de le voir garder le caractère qu’il a aujourd’hui. »

Suite à ce beau moment, le couple a profité de la finale d’athlétisme de la compétition. À l’heure actuelle, on ne sait toujours pas si les deux parents seront présents au jubilé de la reine Elizabeth II.