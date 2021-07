Le petit-fils de Gérard Darmon décroche un rôle dans «Ici tout commence»

Son visage ne vous dit peut-être rien mais son nom fait partie des monuments du cinéma français. Tom Darmon s’apprête à rejoindre le casting de « Ici tout commence », la série à succès de TF1, à la rentrée. À l’heure actuelle, on ne sait pas encore le rôle qu’il interprétera, mais il est certain qu’il donnera la réplique à Clément Rémiens, Frédéric Diefenthal ou encore Agustin Galiana d’ici peu.

L’acteur n’en est pas à son coup d’essai, lui qui a déjà joué dans « Bis », de Dominique Farrugia, et aux côtés d’Alexandra Lamy, Kad Merad, Franck Dubosc et un certain Gérard Darmon. On a également pu voir le jeune homme né en 1988 dans « Le Fils de Joseph », « Clem » (2018) et dans deux pièces de théâtre.

Le Français n’est pas le seul à avoir été ajouté au casting de la série, puisque d’autres acteurs ont d’ores et déjà été annoncés. Les noms de Benjamin Douba Paris (« Camping Paradis », « Tropiques Criminels »), Zoï Séverin, Kathy Packianathan (« Le Grand bain ») et Claire Romain (« Moi César 10 ans 1/2 1m39 ») ont aussi été révélés par Télé-Loisirs.