Le père de Britney Spears lui demande des millions pour mettre fin à sa tutelle

Il y a trois semaines, les médias américains ont annoncé que le père de Britney Spears renonçait à continuer d’assumer la tutelle de la chanteuse. Une décision sur laquelle ce dernier reviendrait. Variety annonce en effet que Jamie Spears demanderait désormais deux millions de dollars pour renoncer à cette fameuse tutelle. Ce que les avocats de la chanteuse jugent inacceptable. «Le statu quo n’est plus tolérable et Britney Spears ne sera pas extorquée. La tentative flagrante de M. Spears d’échanger la suspension de sa tutelle contre deux millions de dollars, en plus des millions déjà récoltés sur la succession de Mme Spears par M. Spears et ses associés, est inacceptable», a réagi Mathew Rosengart, l’avocat de l’interprète de «Toxic» dans des documents déposés au tribunal.

«M. Spears n'a pas le droit de garder sa fille en otage en mettant des conditions à son retrait. Ce n'est pas à propos de lui, c'est à propos de ce qui est le mieux pour sa fille. M. Spears devrait démissionner maintenant, aujourd’hui, avant d’être suspendu. Ce serait la chose la plus juste et décente à faire», peut-on également lire dans ce document.

La prochaine audience sur le sujet est prévue le 29 septembre prochain.