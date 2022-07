Le peignoir ouvert ou en porte-jarretelles, Lily-Rose Depp enflamme la toile

Voilà une nouvelle série qui risque de faire parler d’elle. Lily-Rose Depp et The Weeknd seront bientôt à l’affiche de la série « The Idol », une série qui dévoile la face cachée d’Hollywood via une histoire d’amour tumultueuse entre une jeune chanteuse et le propriétaire d’une boîte de nuit de Los Angeles qui semble à la tête d’un groupe secret. La série sera composée de six épisodes diffusés sur HBO.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ambiance de la série s’annonce sulfureuse. Dans une bande-annonce qui vient d’être diffusée, on peut voir la fille de Johnny Depp et Vanessa Paradis faire tourner la tête à The Weeknd. En sous-vêtements, porte-jarretelles, ou le peignoir ouvert, Lily-Rose Depp est plus déchaînée que jamais.

La date de sortie de « The Idol » n’est pas encore connue.