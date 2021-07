Le papa des enfants de Clémence Castel revient sur l’homosexualité de cette dernière

Ce dimanche, Clémence Castel, grande gagnante de la cinquième saison de Koh-Lanta, a révélé son homosexualité. Une démarche courageuse de la maman de deux enfants qui a longtemps partagé la vie de Mathieu Johann (Star Academy 4). Clémence avait d’ailleurs eu un petit mot pour ce dernier et ses enfants dans le post annonçant sa nouvelle vie. « Je ne renie rien de ma vie passée, qui m’a donné les deux plus beaux enfants du monde, que j’aime plus que tout… », avait-elle écrit.

Deux ans après leur séparation, l’ancien candidat de la Star Academy 4 semble toujours en bons termes avec Clémence. Il lui a d’ailleurs souhaité le meilleur via une photo sur laquelle on peut voir Clémence, de dos, accompagnée de ses deux enfants. « Pour toi, pour eux, je te souhaite d’être heureuse. Ce bonheur et cet amour te vont bien. Merci de m’avoir offert les deux plus belles merveilles du monde », écrit Mathieu Johann, qui a retrouvé l’amour depuis 2020 aux bras d’une certaine Badia.