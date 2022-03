Le papa de Meghan Markle lance sa chaîne YouTube et évoque «son rouquin de mari»

Thomas Markle, le papa de Meghan Markle, vient de lancer sa propre chaîne YouTube et cela risque de ne pas plaire à sa fille et à son mari, le prince Harry.

Depuis quelques années, Meghan Markle est obligée de composer avec les frasques et les attaques de son encombrant papa, Thomas Markle. Les relations entre la fille et son père ne risquent pas de s’améliorer, surtout depuis que ce dernier a lancé sa chaîne YouTube.

« Ma fille et son rouquin de mari »

En effet, ce week-end, Thomas Markle a débarqué sur YouTube où il a posté sa première vidéo. Dans celle-ci, il aborde le procès à venir entre ses deux filles, Samantha et Meghan. En cause : les propos que Meghan Markle a tenus à l’encontre de sa sœur aînée dans son autobiographie non-officielle (mais à laquelle elle a participé), « Finding Freedom » (« Trouver la liberté » en français). Il se dit impatient et prêt à témoigner, preuves à l’appui, pour Samantha et contre Meghan. « J’en serais très heureux. Cela fait presque quatre ans que j’essaie de confronter ma fille et son rouquin de mari dans une salle d’audience », a notamment lancé Thomas Markle.

Prêt à témoigner contre Meghan

« Je suis présent pour ma fille aînée. Elle devrait gagner ce procès parce que le livre de Meghan était rempli d’horribles mensonges à son sujet. Je suis prêt à témoigner au tribunal si cela s’avère nécessaire », a ajouté le père de Meghan.

Thomas Markle n’a jamais rencontré le prince Harry, ni ses petits-enfants. En octobre dernier, il avait prié sa fille et son gendre de lui laisser voir ses petits-enfants, plaidant pour la réconciliation tout en les accusant de ne s’intéresser qu’à l’argent, dans une interview à la chaîne de télévision ITV.