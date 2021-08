Le message fort d’Henri PFR pour une vaccination mondiale: «Nous ne devons oublier personne»

Le DJ, compositeur et ambassadeur Unicef, Henri PFR, plaide mercredi pour une vaccination mondiale contre le coronavirus dans une vidéo engagée, soutenant ainsi la campagne « Donnez une dose d’espoir » d’Unicef Belgique lancée fin juin. Par cette initiative, le Fonds des Nations unies pour l’enfance veut participer au financement de la plus grande campagne de vaccination de l’histoire via Covax, le mécanisme mondial de fourniture de vaccins contre le coronavirus aux pays pauvres.