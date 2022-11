Le Meilleur Pâtissier : voici le secret de Mercotte pour rester en forme à 80 ans

Mercotte est une figure incontournable de l’émission de M6 « Le Meilleur Pâtissier ». Depuis 2012, la blogueuse culinaire et critique gastronomique met les candidats à l’épreuve aux côtés de Cyril Lignac.

Pleine d’énergie, Mercotte défie les candidats qui n’arrivent pas toujours à reproduire le gâteau demandé dans le temps imparti.

Et ce mercredi 23 novembre elle a encore donné du fil à retordre pour les candidats encore en lice avec une épreuve technique sur le thème de l’Espagne. Ils devaient reconstituer la Sagrada Familia de Gaudi, la mythique basilique de Barcelone, en turron avec une structure en nougatine d’une hauteur de plus de 40 centimètres !

Mais quel est donc le secret de Mercotte ?

Dans une interview accordée à nos confrères de Télé Z, elle a révélé quel était son « mode de vie » qui lui a permis de rester en forme à 80 ans.

« Chez moi, en Savoie, je me lève été comme hiver à 4h du matin, fais tous les jours 10 km à pied et mange sainement. C’est probablement le secret de ma forme », a-t-elle confié.

Et la critique gastronomique ne déroge pas à sa routine même lors des tournages de la célèbre émission culinaire : « À partir de 5 heures du matin, avant le maquillage et tout ça, je fais quatre tours de château. Ce qui me fait déjà six ou sept kilomètres », a-t-elle révélé sur les ondes d’Europe 1.

D’incroyables confidences

On peut donc se demander ce que fait cette hyperactive lorsque les candidats tentent de relever les défis techniques qui leur sont imposés. Et cette fois-ci, pas question d’aller marcher des kilomètres. L’octogénaire a confié qu’elle préférait se reposer.

« Je regarde des séries sur Netflix. J’en regarde beaucoup car moi qui me lève de bonne heure, je dois lutter pour ne pas m’endormir le soir lors des tournages qui ne commencent souvent tard dans la journée », a-t-elle expliqué à nos confrères de Télé-Loisirs.

