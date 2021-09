Le légendaire groupe ABBA est de retour: écoutez leur nouveau morceau

Séparé depuis près de 40 ans, le légendaire groupe de pop suédois ABBA a annoncé ce jeudi un nouvel album, intitulé « Voyage » et dont la sortie est prévue le 5 novembre prochain. Leur dernier album en date, « The Visitors », était sorti en 1981. Le groupe a également dévoilé deux nouveaux morceaux extraits de cet album : « I Still Have Faith In You » et « Don’t Shut Me Down ».

« Nous avons fait un nouvel album », ont déclaré Björn Ulvaeus, 76 ans, et Benny Andersson, 74 ans, lors d’un événement organisé à Londres. ABBA a également annoncé une tournée de leurs hologrammes.