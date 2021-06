Le Grand Jojo annonce la fin de sa carrière

Alors que l’Euro 2020 bat son plein et que nos Diables rouges font des étincelles, impossible de ne pas penser au Grand Jojo qui, longtemps, a incarné cette ambiance si particulière où la fête se mêle au football. Tout le monde se souvient de son tube « E viva Mexico » de 1986.

Et chacun attendait, sans forcément le dire, que le Grand Jojo sorte un nouveau morceau en guise d’hymne des Diables rouges. Mais rien. On peut légitimement s’étonner de ce silence assourdissant… Le Grand Jojo se désintéresse-t-il du foot et de nos Diables rouges ?