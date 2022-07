Le fils de deux célèbres acteurs apparaît dans Stranger Things

La dernière partie de la saison 4 de Stranger Things, sortie le 4 juillet dernier, a encore ravi les fans puisque le record d’audience a, une nouvelle fois, été battu avec 287 millions d’heures de visionnage, selon le site français Première.

Au casting on retrouve bien évidemment Millie Bobby Brown qui incarne « Onze », Finn Wolfhard qui joue Michael « Mike », Caleb McLaughlin qui interprète le rôle de « Lucas », Noah Schnapp qui incarne « Will », Sadie Sink qui joue « Max » ou encore Gaten Matarazzo qui interprète le rôle de « Dustin ».

Une famille de star

Mais parmi eux, le frère de Maya Hawke, qui interprète le rôle de Robin Bucley, a fait son apparition. Un détail qui n’a pas échappé à certains fans de la série. Mais en plus d’être le frère de Maya, Levon est aussi fils de deux figures du cinéma : Uma Thurman et Ethan Hawke, qui étaient mariés de 1998 à 2005.

Uma Thurman, 52 ans, est bien connue pour ses nombreux rôles tels que dans « Kill Bill », « Pulp fiction », « Les Liaisons dangereuses », « Percy Jackson » et bien d’autres. Ethan Hawke, 51 ans, a lui été aperçu dans « Le Cercle des poètes disparus », « The Northman », « American Nightmare », ou encore « Sur le chemin de la rédemption » qui lui a valu la distinction du meilleur acteur dans un premier rôle au Independent Spirit Award…

Levon, 20 ans, apparaît donc dans l’épisode 2 de cette saison 4 de Stranger Things. On y voit le jeune acteur entrer dans le vidéoclub où travaillent Robin et Steve joué par Joe Keery. Une entrée qui a bien évidemment été relayée sur les réseaux sociaux. Certains fans se sont d’ailleurs dit « déçus » que Levon Roan Thurman-Hawke n’incarne pas un rôle plus important…