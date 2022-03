Le difficile combat de Kourtney Kardashian pour tomber enceinte: «Les médicaments que je prends m’ont ménopausée»

Kourtney Kardashian tente de tomber enceinte via une fécondation in vitro. Un médicament qu’elle doit prendre pour ce traitement cause cependant des effets secondaires similaires à la ménopause.

Dans un petit peu moins d’un mois, le 14 avril prochain, les fans des Kardashian retrouveront leur famille préférée dans une nouvelle série diffusée sur Hulu. En attendant, Hulu a dévoilé une nouvelle bande-annonce (depuis supprimée) dans laquelle Kourtney se confie sur ses difficultés pour tomber enceinte. On peut y entendre Kourtney dire à sa mère qu’elle a pris des médicaments pour tomber enceinte via une fécondation in vitro. Elle indique cependant que certains médicaments du traitement auraient provoqué des effets secondaires indésirables semblables à la ménopause.

« Les médicaments que je prends m’ont ménopausée. Je suis littéralement en ménopause. Travis et moi voulons avoir un bébé, et donc mon médecin nous a conseillé de faire une fécondation in vitro. Ça n’a pas été une expérience formidable », explique Kourtney, qui se dit également blessée par les nombreux messages qu’elle reçoit sur les réseaux sociaux par rapport à sa prise de poids causée par les médicaments. « C’est tellement grossier que des personnes se permettent de juger les autres sur leur physique surtout quand ils ne savent pas ce qu’ils traversent ».