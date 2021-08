Le danseur Christian Millette viré de «Danse avec les stars»?

Reportée en 2020 à cause de la pandémie de Covid-19, l’émission « Danse avec les stars » fera son grand retour le 17 septembre sur TF1. Nous avons appris ce dimanche 29 août que cette onzième et nouvelle saison se fera sans Christian Millette. C’est une véritable surprise car le danseur était présent dans l’émission depuis 2012.

« Ce n’est pas ma décision »

Les raisons de cette absence sont encore floues mais une phrase écrite par Christian Millette laisse entendre qu’il a été viré par la chaîne. « Je ne serai pas sur Danse avec les stars cette année. Je ferai toujours partie de l’équipe, mais je dois aujourd’hui prendre une direction différente et tourner un chapitre important dans ma vie. Ce n’est pas ma décision, mais j’accepte ce que la vie apporte sur mon chemin », a écrit le danseur sur Instagram.

De nouveaux projets

« Après 8 ans sur DALS, j’ai vécu des moments incroyables sur chaque saison. La vie est pleine d’opportunités et j’ai très hâte de voir ce que me réserve la suite. Merci à vous tous de toujours être présents dans tout ce que j’entreprends et j’espère vous voir bientôt sur mes futurs projets », a poursuivi Christian Millette.

Enfin, beau joueur, il a tenu à encourager les juges et les danseurs de cette nouvelle saison. « Je souhaite le meilleur à tous les nouveaux danseurs et juges ainsi qu’à tous mes collègues que j’adore pour cette saison remplie de nouveautés », a-t-il conclu.