Le coup de gueule de Samuel Etienne dans «Questions pour un champion»

Certains sujets sont plus sensibles que d’autres. Samuel Etienne l’a encore prouvé ce lundi 26 juillet en pleine émission de «Questions pour un champion». L’animateur a en effet poussé un coup de gueule relatif à une question sur la sécurité routière.

La question était la suivante: «Quelle distance latérale de sécurité doit être respectée par un automobiliste qui dépasse un deux-roue?», a-t-il demandé à un candidat. S’il a confirmé que cette distance était bien d’un mètre, il a tenu à rebondir sur le commentaire d’un autre participant à l’émission qui a indiqué que cette distance n’était «jamais respectée».

«Amis automobilistes, laissez passer au large les cyclistes ! C’est fou quand même ! Au quotidien, dans les villes, en agglomération, c’est incroyable. Ce n’est quand même pas compliqué de mettre son clignotant ! Je me fâche un peu mais c’est vrai que ça m’énerve ! Ou de patienter un petit peu derrière un cycliste pour le dépasser 10 mètres plus loin ! Ça me met en colère ça ! Un mètre minimum», a-t-il déploré.