Le confinement a permis à Wentworth Miller (Prison Break) de découvrir qu’il était autiste

Âgé de 49 ans, Wentworth Miller a annoncé sur Instagram qu’il était atteint d’autisme. C’est le confinement qui a permis à l’acteur américain connu pour avoir joué dans la série Prison Break de découvrir qu’il était atteint de ce trouble.

« Comme tout le monde, la vie en quarantaine m’a appris des choses. Mais dans le calme et l’isolation, j’ai reçu des cadeaux inattendus. L’automne prochain, cela fera un an que j’ai reçu mon diagnostic informel d’autisme, précédé par un auto-diagnostic, suivi d’un diagnostic officiel. Ce fut un processus long et imparfait qui aurait bien besoin d’une mise à jour, selon moi », a écrit Wentworth Miller.

« Ça a été un choc. Mais pas une surprise »

« Je suis un homme d’âge moyen. Je n’ai pas 5 ans. Et je reconnais aussi que l’accès à un diagnostic est un privilège que beaucoup n’ont pas. Disons juste que ça a été un choc. Mais pas une surprise », a poursuivi l’acteur de 49 ans.

« Actuellement mon travail consiste à améliorer ma compréhension de l’autisme, notamment en réexaminant cinq décennies d’expérience vécue à travers un nouveau prisme. Cela prendra du temps. Je comprends et j’ai compris immédiatement qu’être autiste est au cœur de qui je suis. De tout ce que j’ai réussi à faire », a confié Wentworth Miller.