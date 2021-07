Le beau message d’amour de Cyril Lignac à Mercotte

Cela fait maintenant plusieurs années que Cyril Lignac et Mercotte transmettent leur amour pour la pâtisserie à la télévision. Interrogé ce 3 juillet sur RTL, le chef pâtissier a rendu un très bel hommage à celle qu’il considère comme sa maman. «C'est amusant parce que Mercotte a quatre enfants. Et avec moi, ça fait cinq», explique-t-il. Avant de raconter une anecdote détaillant cette relation presque filiale. «Son fils, qui est venu manger la semaine dernière et qui habite à Cuba, m'appelle et me dit : ‘comment ça va mon frère ?’ C'est rigolo parce que c'est vraiment une maman poule avec tous ses enfants», détaille-t-il.

Cyril Lignac conclura son intervention par une superbe déclaration pour Mercotte: «J'ai la chance d'être rentré dans sa vie. C'est une femme extraordinaire qui a eu mille vies. Je l'aime de tout mon cœur, vraiment».