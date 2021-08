L’avocat de Britney passe à l’attaque pour obtenir la levée de sa tutelle

Depuis 13 ans, Britney Spears est sous la tutelle de son père et n’en peut plus de cette situation. Il y a peu, elle livrait un témoignage poignant auprès du tribunal de Los Angeles, qui avait été insuffisant pour lever cette mesure libertaire. Depuis, son nouvel avocat a décidé de prendre le problème à bras-le-corps.

L’avocat de Britney Spears a décidé de prendre les choses en main à l’approche de la prochaine audience qui se tiendra le 29 septembre. Il a décidé de déposer une requête afin que la tutelle qui pourrit la vie de sa cliente depuis 13 ans prenne fin le plus rapidement possible. Si la star avait vu sa demande de levée de tutelle rejetée, elle avait toutefois obtenu le droit de choisir elle-même ses représentants. Ainsi, elle a nommé l’avocat Mathew Rosengart pour la défendre dans cette affaire, qui a travaillé pour de nombreuses stars d’Hollywood.

Et depuis que l’homme de loi a repris le dossier, les choses bougent pour Britney. S’il souhaite que la tutelle de Jamie Spears soit levée au plus vite, ce serait pour qu’elle soit remplacée par une tutelle de Jason Rubin à titre temporaire : « Bien qu’une attente de deux mois puisse ne pas sembler significative dans le contexte de 13 ans, Mme Spears ne devrait pas être obligée de continuer à se sentir traumatisée, à perdre le sommeil et à souffrir davantage. Chaque jour compte. »

Si elle passait sous la tutelle de Jason Rubin, la star espère que ce dernier pourra enquêter sur ses comptes en banque, celle-ci n’ayant pas de regard sur ses finances depuis 13 ans. « Britney est déterminée à découvrir si ses fonds ont été détournés. Chaque jour qui passe est un autre jour de préjudices, et ils pourraient être évitables pour Mme Spears », poursuit le professionnel. Il espère que Jamie Spears soit révoqué le 23 août prochain, jusqu’au 29 septembre. La santé mentale de Britney est et restera la priorité dans son travail.