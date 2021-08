Lassée des commentaires haineux sur Instagram, Selena Gomez a quitté le réseau social

Selena Gomez et Instagram, c’est terminé! Fatiguée des nombreux commentaires négatifs et haineux qu’elle reçoit sur le réseau social, la chanteuse a décidé de supprimer l’application de son téléphone. Et ce depuis 2017 déjà! Depuis, c’est son équipe de communication qui gère son réseau social. «Cette application, sur laquelle j'étais suivie par plus de 150 millions de personnes... Je l'ai juste supprimée de mon téléphone. Et c'était un tel soulagement pour moi», a-t-elle expliqué au magazine Elle américain. «Quand j'ai désinstallé l'application, j'ai soudainement dû apprendre à être moi-même. C'était ennuyeux, car dans le passé, je pouvais passer des heures à regarder la vie des autres».

Si elle n’a plus l’application sur son téléphone, c’est toujours bien Selena Gomez qui choisit les clichés qui sont publiés sur Instagram. C’est également elle qui écrit les légendes qui accompagnent ses posts.